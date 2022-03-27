وسائل إعلام: الحكومة الإسرائيلية ستوافق اليوم الأحد على زيادة حصة عمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه من المقرر أن توافق الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على رفع أعداد تصاريح عمال قطاع غزة للعمل في إسرائيل.

وقالت القناة الـ13 العبرية، إن "الحكومة الإسرائيلية ستوافق اليوم على زيادة حصة العمال الفلسطينيين من قطاع غزة إلى 20 ألفا".

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في وقت سابق، أن "إسرائيل ستعلن قبل حلول شهر رمضان مباشرة، تسهيلات دراماتيكية لسكان قطاع غزة وستزيد حصة العمال من غزة من 12 ألفا إلى 20 ألفا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحكومة الإسرائيلية ستوافق يوم الأحد على مبادرة وزير الأمن بني غانتس لزيادة عدد العمال".

بدورها كشف إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل الزيادة في حصة العمال الفلسطينيين من غزة، وقالت إن "الحكومة ستوافق يوم الأحد على زيادة حصة العمال الفلسطينيين من غزة إلى 2050 عاملا منهم 12 ألفا في مجال البناء، و8 آلاف في مجال الزراعة و50 في مجال المعابر وخدماتها - ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سيطرة حماس على قطاع غزة التي ستقر وتوافق فيها إسرائيل على دخول عمال وليس "تجار".

وكان السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قد كشف في تصريح خاص لوكالة سوا الاخبارية مساء الخميس، عن اتفاق تم مع الجانب الإسرائيلي قبل 6 شهور، بمنح قطاع غزة 30 ألف تصريح عمل.

وأضاف: "عدد عمال غزة سوف يرتفع تدريجيا ولكن هناك مشكلة تتعلق بالقدرة الاستيعابية لمعبر بيت حانون "ايرز".

المصدر: معا