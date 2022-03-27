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انهيار صخري في سلطنة عمان يوقع قتلى وجرحى (فيديو + صور)

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انهيار صخري في سلطنة عمان يوقع قتلى وجرحى (فيديو + صور)
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أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان عن انتشال 6 جثث حتى الآن جراء انهيار صخري على مجموعة من العمال في منطقة العارض.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الهيئة: "لا تزال الانهيارات الصخرية مستمرة وتعيق عمليات البحث عن المفقودين. حتى اللحظة تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة".

وكانت الهيئة قد أشارت في وقت سابق إلى أن "فرق البحث والإنقاذ بمحافظة الظاهرة تتعامل مع بلاغ انهيار صخري على مجموعة من العمال في منطقة العارض بولاية عبري، حيث تم إنقاذ خمسة أشخاص وانتشال خمسة آخرين مفارقين للحياة، وأنه لا تزال عملية البحث عن مفقودين تحت الأنقاض مستمرة".

المصدر: RT

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