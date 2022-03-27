وسائل إعلام تتناقل آخر ما قاله الطفل الإماراتي قبل مصرعه في بئر عمقها 72 مترا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية قصة وفاة الطفل الإماراتي سلطان المقبالي، الذي سقط في بئر عميقة، حيث تناقلت آخر كلماته بعد سقوطه وقبل مصرعه.

ونقلت وسائل إعلام عديدة ومواقع التواصل آخر كلمات الطفل الإماراتي قبل مصرعه، حيث كان يخاطب والده ويطالبه بإخراجه من البئر، وردد عبارتين هما: "بابا طلعني ما أشوف" و"بابا متى بتطلعني؟"، ووضعوا أسفل تلك العبارات هاشتاغ سلطان المقبالي.

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وأعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أنها تلقت مؤخرا بلاغا بشأن سقوط طفل عمره 3 سنوات في بئر عمقها 72 مترا، وأنها على الفور تحركت وأرسلت فرق خاصة لإخراج الطفل، لكنه توفي.

كما دعت الهيئة المواطنين إلى ردم جميع الآبار القريبة من محيط المنازل للحفاظ على سلامة الأطفال، كما حثت المواطنين على عدم تناول أي صور ومعلومات ذات صلة بخصوصية أسرة الطفل.

المصدر:إرم نيوز،