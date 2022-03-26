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السعودية.. ضبط مقيم نشر مقاطع تمجد الاعتداءات على أرامكو (صورة)

أخبار العالم العربي

السعودية.. ضبط مقيم نشر مقاطع تمجد الاعتداءات على أرامكو (صورة)
Gettyimages.ru
السعودية.. الشرطة تضبط مقيما نشر مقاطع تمجد الاعتداءات على أرامكو (صورة)
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أعلنت السلطات الأمنية في منطقة مكة المكرمة ضبط مقيم نشر مقاطع مصورة عبر حسابه على "تويتر" يمجد فيها هجوم أنصار الله على محطات توزيع البترول التابعة لشركة أرامكو في جدة.

وقالت منطقة مكة المكرمة في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر" إن الجهات الأمنية حددت هوية شخص وثق ونشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تحتوي على عبارات تمجد العمل العدائي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة".

وأشارت إلى أن الشخص الذي تم ضبطه يمني الجنسية ومقيم في المملكة، وأنه تم القبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهات الاختصاص

والجمعة أعلنت جماعة "أنصار الله" استهداف منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المُسيرة المفخخة.

وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية يوم السبت إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة"

ووكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.

المصدر: RT + وكالات

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