برلماني روسي يعلق على هجوم الحوثيين على البنية التحتية في السعودية

أكد رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، أن "الحوثيين أظهروا مرة أخرى طبيعتهم الإرهابية بمهاجمة البنية التحتية المدنية لمدينة جدة في السعودية".

وقال: "علمت بقلق بالغ الهجوم الذي شنته حركة (أنصار الله) الحوثية على البنية التحتية لمدينة جدة أجمل مدن السعودية وأكثرها تطورا وسرعة".

وأشار سلوتسكي إلى أن "الحوثيين أظهروا طبيعتهم الإرهابية، وكذلك عدم وجود أجندة بناءة لديهم وتركيزهم فقط على زعزعة استقرار المنطقة".

وأكد رئيس لجنة مجلس الدوما، أن "هذه الأحداث تؤكد صحة دعم روسيا لقرار مجلس الأمن الدولي الاعتراف بحركة أنصار الله إرهابية".

وشدد على أنه "أطالب بمحاكمة الذين خططوا ونفذوا هذه الهجمات الغادرة، وأعبر عن دعمي غير المشروط لجهود المملكة لحل الأزمة في اليمن ومبادرتها للأمن والاستقرار في المنطقة".

المصدر: "تاس"