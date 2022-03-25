واشنطن: استهداف الحوثيين "أرامكو" عمل إرهابي

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، أن الإدارة الأمريكية تعتبر الضربات الصاروخية التي شنها الحوثيون على مواقع "أرامكو" في جدة "هجمات إرهابية".

وجاء في بيان صدر عن مكتبه: "ندين هجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية للسعودية.. أن هجمات الحوثيين غير المبررة على منشآت تخزين النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة، وكذلك الهجمات على المنشآت المدنية في جازان ونجران والظهران، هي أعمال إرهابية".

وقال: "تهدف الهجمات إلى إطالة أمد معاناة الشعب اليمني".

وأشار إلى أن "هجمات الجمعة، وكذلك الهجمات على منشآت معالجة المياه والبنية التحتية للطاقة في 19 و20 مارس، تمت على ما يبدو بفضل إيران في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة إلى اليمن".

وتابع: "الحوثيين يرفضون دعوات السعودية والحكومة اليمنية لوقف إطلاق النار ووقف التصعيد، ردا على الهجمات الإرهابية والهجمات العسكرية، وكلها تطيل أمد الصراع اليمني والأزمة الإنسانية المرتبطة به".

ودعا المستشار الأمريكي إلى "إنهاء هذه الحرب وإغاثة الشعب اليمني".

وأوضح: "هذا الأمر يمكن أن يحدث فقط إذا وافق الحوثيون على العمل مع الأمم المتحدة ومبعوثها للعمل على عملية مرحلية لتهدئة الصراع، والولايات المتحدة تدعم هذه الجهود بشكل كامل، وسنواصل تقديم الدعم الكامل لشركائنا في الدفاع عن أراضيهم من هجمات الحوثيين".

ودعا ساليفان "المجتمع الدولي إلى فعل الشيء ذاته".

المصدر: "تاس"