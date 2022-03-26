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السعودية تدعو لاجتماع في مجلس الأمن واتخاذ إجراءات صارمة تجاه الحوثيين وداعميهم

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السعودية تدعو لاجتماع في مجلس الأمن واتخاذ إجراءات صارمة تجاه الحوثيين وداعميهم
Globallookpress Panoramic / Source: Keystone Press Agency
العلم السعودي
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دعت السعودية، مجلس الأمن الدولي، لإدانة هجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية على أراضيها، ولعقد اجتماع للتصدي لهذا "التهديد للسلم والأمن الدوليين".

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ونشر حساب الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسالة من الرياض إلى مجلس الأمن بشأن "استمرار الهجمات الإرهابية على البنى التحتية الحيوية والمدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران".

وأضاف الوفد في رسالته: "وتشمل هذه الاعتداءات الإرهابية المتواصلة، الهجمات التي استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة يوم الجمعة 25 مارس 2022، ومحطة المختارة بجيزان".

وتابع: "يجب محاسبة مليشيا الحوثي الإرهابية على استمرار سلوكها الإجرامي وغير المسؤول..لن يؤدي التراخي إلا إلى تشجيع المزيد من الانتهاكات التي تهدد سلامة وأمن الشعب اليمني والمملكة العربية السعودية والمنطقة".

وأكملت الرسالة: "ندعو مجلس الأمن الدولي لإدانة مثل هذه الهجمات الإرهابية بشدة، وعقد اجتماع للتصدي لهذا التهديد للسلم والأمن الدوليين، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه هذه المليشيا الإرهابية وداعمها".

هذا وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية، أمس الجمعة، تضرر منشآت باستهداف حركة "أنصار الله" (الحوثيين) للمملكة بصواريخ أحدها بالستي وطائرات مسيرة، وحذر الحوثيين من التمادي أن لا يختبروا صبر التحالف.

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المصدر: RT

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