السعودية.. مقاطع متداولة وصور تظهر نيرانا مشتعلة في مستودع نفطي بجدة

اندلع حريق هائل اليوم الجمعة في مستودع للنفط في مدينة جدة السعودية، قبل انطلاق سباق "فورمولا وان" هناك وفقا لشهود عيان ومقطع مسجل مصور.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن السلطات السعودية وشركة "أرامكو" العملاقة للنفط لم تقرعلى الفور بوقوع الحريق الذي يتمركز في نفس المستودع النفطي الذي هاجمه الحوثيون خلال الأيام الأخيرة".

وتمكن المتواجدون في مسار "فورمولا وان" رؤية سحابة من الدخان الأسود الكثيف من بعد. ولم يعرف على الفور سبب الحريق.

وقالت قناة "المسيرة" الإخبارية التابعة للحوثيين إن "مزيدا من التفاصيل سوف يعلن في وقت لاحق بشأن الهجمات" على السعودية.

ولم تعلن جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية على الفور مسؤوليتها عن حريق جدة.

AP

وفي غضون ذلك أعلن التلفزيون الرسمي السعودي: "وقوع هجمات على مدينة الظهران استهدفت خزانات مياه ودمرت مركبات ومنازل، واستهدف هجوم آخر محطة كهرباء فرعية في منطقة بجنوب غرب السعودية".

وتقوم منشأة جدة بتخزين الديزل والغازولين وغيره من أنواع الوقود لاستخدامها في المدينة، التي تعد ثاني أكبر مدن المملكة.

AP

المصدر: "أسوشيتد برس"