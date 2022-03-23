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الحرس الثوري في رسالة للإسرائيليين: "كفوا عن شروركم"!

أخبار العالم العربي

الحرس الثوري في رسالة للإسرائيليين:
AFP
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حذر الحرس الثوري الإيراني، إسرائيل من مغبة التمادي في شرورها، مشددا على أن "إيران ستنتقم لشهدائها ولن تكتفي بإقامة مجالس تأبين لهم فقط".

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وتوجه قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، إلى الإسرائيليين، قائلا: "كفوا عن شروركم، هذه رسالة جدية وحقيقية".

وأشار إلى "الحسابات الخاطئة للصهاينة"، قائلا: "نحذر هؤلاء بأن يكفو عن شرورهم وفي غير هذه الحالة سيتم إغلاق حتى هذه النوافذ الصغيرة المفتوحة في العالم في وجههم".

وأضاف: "بامكان الأعداء أن يكرروا أخطائهم مجددا لكننا نقول لهم أن من لا يأخذ العبر والدروس من الأحداث سيجبر على خوض التجربة مرة أخرى، إذا أرادوا أن يذوقوا مرارة الانتقام مجددا فليرتكبوا أخطائهم مجددا".

المصدر: "فارس"

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