الحرس الثوري الإيراني: اليوم بدأ الأعداء بالتراجع و الانسحاب
قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن بلاده "صمدت ووقفت بشموخ" أمام ضغوط الولايات المتحدة وحلفائها لمدة 43 عاما.
وأضاف سلامي في تصريح أن "الأعداء بدأوا بالتراجع و الانسحاب"، مشيرا إلى أن "العدو سعى لشل الإيرانيين ودفعهم لمواجهة الدولة".
وأردف: "مع مرور الزمن أدركوا أنهم لن يصلوا إلى نتيجة حتى لو استخدموا كل الأدوات الهجومية".
ووصف القائد العام للحرس الثوري، الأمة الإيرانية بأنها "من أهم مكونات قوة الجمهورية الإسلامية" وقال: "الأمة الإيرانية أمة لا يستطيع أحد أن يتجاوزها وأي قوة تواجهها سوف تتوقف".
وأردف: "أدرك الأعداء قوة الجمهورية الإسلامية في المنطقة وهم يتراجعون، إنهم استخدموا كل الوسائل، لكن القيادة الإيرانية حققت إنجازا مميزا و فريدا باستنزاف طاقة العدو خلال 43 عاما وفرض الهزيمة على الامبراطورية الأمريكية".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.