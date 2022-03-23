صحفي يمني: طرد جميع الطلاب والمعلمين والموظفين اليمنيين من الحرم النبوي

قال الصحفي اليمني، فهد سلطان، إن السلطات السعودية أصدرت قرارا يقضي بطرد كل اليمنيين من الحرم النبوي، سواء كانوا طلبة أو معلمين أو موظفين.

وأوضح سلطان في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن: "63 طالبا، ومعلما، وموظفا يمنيا هم ما تبقى في الحرم النبوي الشريف تم إبلاغهم رسميا بالمغادرة نهائيا مع نهاية شهر أبريل القادم، لتكون اليمن هي الدولة العربية والإسلامية الوحيدة التي يخلو الحرم منها بشكل كامل".

وأضاف: "للعلم.. التصفية للجنسية اليمنية بدأت قبل قرابة ثلاث سنوات".

٦٣ طالبا، ومعلما، وموظفا يمنيا هم ما تبقى في #الحرم_النبوي الشريف تم إبلاغهم رسميا بالمغادرة نهائيا مع نهاية شهر أبريل القادم، لتكون اليمن هي الدولة العربية والإسلامية الوحيدة التي يخلو الحرم منها بشكل كامل..

للعلم: التصفية للجنسية اليمنية بدأت قبل قرابة ثلاث سنوات. — فهد سلطان (@fahdsultn) March 21, 2022

وفي وقت سابق، قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات إن قرار السلطات السعودية بإلغاء عقود العمالة اليمنية في المناطق الجنوبية للمملكة "يستند إلى أبعاد سياسية خاطئة، ويحمل دلالات تمييزية غير مقبولة".

ودعت المنظمة، التي مقرها جنيف، السلطات السعودية إلى التراجع عن هذا القرار غير المعلن لما يشكله من مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي.

وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى تبعات القرار في وقت تشهد فيه اليمن تراجعا حادا في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. ولفتت المنظمة إلى أن السلطات السعودية لم تعلن بشكل رسمي عن هذا القرار، كما لم تنف الأخبار المتداولة حول إلغاء عقود العاملين اليمنيين.

المصدر: RT+ وكالات