بينها الحجر والتحليل.. السعودية تلغي قيود كورونا للقادمين إليها
AFP
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أعلنت وزارة الصحة السعودية إلغاء القيود التي فرضتها على المسافرين القادمين إلى المملكة والمتعلقة بفيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة عبر "تويتر" أن القيود الملغاة تشمل: إلزامية تقديم شهاد التطعيم ضد كوفيد 19، إجراء اختبار PCR قبل القدوم إلى المملكة أو عند الوصول إليها، الحجر الصحي المطلوب للمسافرين الذين يصلون إلى المملكة.
الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) للقادمين إلى المملكة. pic.twitter.com/NOSiSDlAQq— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 21, 2022
وحددت الوزارة أسباب رفع القيود بانخفاض معدل الحالات الإيجابية لأقل من 4 في المئة، والوصول إلى معدل تطعيم بلغ 99 في المئة لجميع الفئات المستهدفة من سكان المملكة (12 سنة فأكثر).
المصدر: RT