السعودية تسجل تراجعا كبيرا في إصابات كورونا

تشهد السعودية انخفاضا مستمرا منذ عدة أيام في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث سجلت وزارة الصحة بالمملكة اليوم الخميس 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة اليوم في بيان، تسجيل 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 749268 حالة في المملكة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 198 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 731638 حالة. وأكدت الصحة تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 9024 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة بلغ 223 حالة في المملكة.

المصدر: "سبق"