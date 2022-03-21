مصر تعلن عن سعر الدولار الجمركي.. وتؤكد زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية

أعلن وزير المالية المصري عن تحديد سعر الدولار الجمركي، بعد أن شهد سعر صرف العملة الأمريكية قفزة كبيرة أمام الجنيه المصري.

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وأوضح وزير المالية المصري أنه تم تحديد سعر الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

وأكد أنه سيتم اعتبارا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريا، ودون حد أقصى كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريا، ودون حد أقصى.

وأضاف أنه سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.

المصدر: اليوم السابع