 
مباشر

ضاحي خلفان: إلى متى ستتحمل روسيا والصين هجمات الولايات المتحدة المتكررة؟

أخبار العالم العربي

ضاحي خلفان: إلى متى ستتحمل روسيا والصين هجمات الولايات المتحدة المتكررة؟
Video Screenshot
ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sna0

قال نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، إنه كان يتوقع حدوث "انفجار سياسي" جراء تكرار تهجمات الولايات المتحدة على روسيا والصين.

وكتب خلفان في تغريدة له على "تويتر"، أمس الأحد: "مع قدوم كل رئيس جديد منتخب في الولايات المتحدة كنت أراه يتوجه بمهاجمة روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، وبالذات روسيا والصين، باعتبارهما من الدول العظمى".

وأضاف "كنت أقول إلى متى ستتحمل هذه الدول هذا الهجوم المتكرر؟ الذي قد يتولد عن شحنه يوما ما انفجار سياسي، في حين أن روسيا والصين لا تردان".

وتابع أن "ما يجري اليوم من حرب إشاعات بين الغرب وروسيا لا يخدم السلام العالمي. من المؤسف أن ترى قادة كبارا في الدبلوماسية لا يمارسون الدبلوماسية في العلاقات بين البلدان".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا