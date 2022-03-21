ضاحي خلفان: إلى متى ستتحمل روسيا والصين هجمات الولايات المتحدة المتكررة؟

قال نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، إنه كان يتوقع حدوث "انفجار سياسي" جراء تكرار تهجمات الولايات المتحدة على روسيا والصين.

وكتب خلفان في تغريدة له على "تويتر"، أمس الأحد: "مع قدوم كل رئيس جديد منتخب في الولايات المتحدة كنت أراه يتوجه بمهاجمة روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، وبالذات روسيا والصين، باعتبارهما من الدول العظمى".

وأضاف "كنت أقول إلى متى ستتحمل هذه الدول هذا الهجوم المتكرر؟ الذي قد يتولد عن شحنه يوما ما انفجار سياسي، في حين أن روسيا والصين لا تردان".

وتابع أن "ما يجري اليوم من حرب إشاعات بين الغرب وروسيا لا يخدم السلام العالمي. من المؤسف أن ترى قادة كبارا في الدبلوماسية لا يمارسون الدبلوماسية في العلاقات بين البلدان".

مع قدوم كل رئيس جديد منتخب في الولايات المتحدة كنت أراه يتوجه بمهاجمة روسيا والصين وإيران وكورياالشماليةوبالذات روسيا والصين بأعتبارهما من الدول العظمى وكنت اقول الى متى ستتحمل هذه الدول هذا الهجوم المتكرر الذي قد يتولد عن شحنه يوماما انفجار سياسي في حين ان روسيا والصين لاتردان — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 20, 2022

المصدر: RT