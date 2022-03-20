"أنصار الله" تصدر بيانا عن "عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي"

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، الأحد أنها نفذت "عملية عسكرية واسعة" بصواريخ باليستية على منشآت حساسة تابعة لشركة "أرامكو" وأهداف حيوية في السعودية.

وقالت الحركة في بيان إن قواتها المسلحة "أطلقت المرحلة الثالثة من عملية كسر الحصار، والتي استهدفت شركة أرامكو في جدة وأهدافا حيوية في جيزان بدفعة من الصواريخ الباليستية والمجنحة طراز قدس 2، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وجددت الحركة تحذيرها للسعودية، وقالت إنها "بدأت بالفعل في توجيه ضربات مركزة وفق بنك الأهداف الخاص بعمليات كسر الحصار كما وعدت، وأنها لن تتردد في توسيع بنك الأهداف خلال المرحلة المقبلة".

إن القوات المسلحة تجدد تحذيرها للعدو السعودي بأنها بدأت بالفعل في توجيه ضربات مركزة وفق بنك الأهداف الخاص بعمليات كسر الحصار كما وعدت بذلك في البيان السابق.

وأنها بالتوكل على الله لن تتردد في توسيع بنك الأهداف خلال المرحلة المقبلة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 20, 2022

المصدر: وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين