التحالف العربي: هجوم عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابع لأرامكو بجدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، وقوع هجوم استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابع لـ"ارامكو" بجدة.

وأشار التحالف، في بيان له، إلى وقوع "حريق محدود بأحد الخزانات (نتيجة الهجوم) وتمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية".

#عاجل#التحالف: وقوع هجوم عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو بجدة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 20, 2022

وأكد التحالف أن "الهجمات الحوثية العدائية تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق".

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ويأتي ذلك بعد أن إعلان التحالف فجر اليوم الأحد، تعرض عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية بالمملكة إلى الاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية حوثية.

وأشار التحالف إلى أن الهجمات الحوثية تسببت بأضرار مادية لآليات مدنية، دون تسجيل خسائر بالأرواح.

لمصدر: "واس"