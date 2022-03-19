التحالف العربي: تدمير 4 مسيرات استهدفت محطة تحلية مياه بالشقيق ومنشأة لأرامكو بجازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، أنه تم اعتراض وتدمير طائرة 4 مسيرات أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وقال التحالف، في بيان له، إن "الهجوم العدائي استهدف محطة تحلية المياه في الشقيق ومنشآت أرامكو في جازان"، لافتا إلى أن الهجمات انطلقت من مطار صنعاء الدولي.

وأشار التحالف في بيانه إلى "تصعيد للمليشيات بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية"، حسب وكالة "واس" السعودية.

#عاجل#التحالف : اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة اطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.

الهجوم العدائي استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشآه ارامكو ب #جازان. pic.twitter.com/pqIugmfEX0 — مبارك آل عاتي (@mobarakalatty) March 19, 2022

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي أن قواته نفذت 18 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب وصعدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، لافتا إلى أن الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية، وخسائر بشرية في صفوف الحوثيين.

المصدر: "واس"