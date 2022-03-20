 
مباشر

تونس.. تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومتطرفين في القيروان

أخبار العالم العربي

تونس.. تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومتطرفين في القيروان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sn2g

أعلنت الشرطة في تونس أن مسلحين يشتبه بأنهم متطرفون أطلقوا النار على عناصر من الشرطة ليل السبت إلى الأحد قرب مدخل ثكنة للحرس الوطني بولاية القيروان وسط تونس، مؤكدة عدم وقوع إصابات.

وأوضح بيان صادر عن اتحاد الأمن الوطني التونسي اليوم الأحد أن هؤلاء "المجهولين"  كانوا على متن سيارة وفروا بعد أن رد رجال الشرطة بإطلاق نار "كثيف" في اتجاههم. 

وأضاف البيان "يرجح أن منفذي الهجوم الجبان ينتمون لإحدى الخلايا الإرهابية التي تم الكشف عن خطتها التخريبية بعد اعتقال خلية إرهابية في الأيام الماضية كانت تنشط بين سوسة والقيروان". 

وأكد أن الوحدات الأمنية في ولاية القيروان بحالة استنفار كبيرة لإلقاء القبض على منفذي العملية وكل من يساندهم. 

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا