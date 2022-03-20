تونس.. تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومتطرفين في القيروان

أعلنت الشرطة في تونس أن مسلحين يشتبه بأنهم متطرفون أطلقوا النار على عناصر من الشرطة ليل السبت إلى الأحد قرب مدخل ثكنة للحرس الوطني بولاية القيروان وسط تونس، مؤكدة عدم وقوع إصابات.

وأوضح بيان صادر عن اتحاد الأمن الوطني التونسي اليوم الأحد أن هؤلاء "المجهولين" كانوا على متن سيارة وفروا بعد أن رد رجال الشرطة بإطلاق نار "كثيف" في اتجاههم.

وأضاف البيان "يرجح أن منفذي الهجوم الجبان ينتمون لإحدى الخلايا الإرهابية التي تم الكشف عن خطتها التخريبية بعد اعتقال خلية إرهابية في الأيام الماضية كانت تنشط بين سوسة والقيروان".

وأكد أن الوحدات الأمنية في ولاية القيروان بحالة استنفار كبيرة لإلقاء القبض على منفذي العملية وكل من يساندهم.

المصدر: "أ ف ب"