ألمانيا تعلن إبرامها مع قطر اتفاق شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجال الطاقة

أعلنت ألمانيا عن توصلها وقطر إلى اتفاق على إطلاق شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الدولتين في مجال الطاقة.

وصرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، عقب اجتماع عقده في الدوحة مع أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، بأن هذا الاتفاق سيتيح لبرلين تقليص اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة، وفقا ما نقلته عنه اليوم الأحد وكالة الأنباء الألمانية dpa.

ولفت هابيك إلى أن الاتفاق الجديد لا يركز على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى ألمانيا فقط بل ويشمل أيضا تطوير مشاريع في مجال الطاقة المتجددة وإجراءات رامية إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

وشدد الوزير على أن محادثاته في الدوحة تمخضت عن "ديناميكية قوية"، مضيفا أن الأمير القطري عرض على ألمانيا "دعما أكبر مما توقعته".

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت عن نيتها التخلي عن إمدادات الطاقة الروسية، على خلفية العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا.

المصدر: dpa