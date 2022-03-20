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التحالف العربي: دمرنا زورقا مفخخا في الحديدة وأحبطنا هجوما وشيكا جنوبي البحر الأحمر

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التحالف العربي: دمرنا زورقا مفخخا في الحديدة وأحبطنا هجوما وشيكا جنوبي البحر الأحمر
المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي
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قال التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن إنه تم تدمير زورق مفخخ في الحديدة وإحباط هجوم وشيك يستهدف حرية الملاحة جنوبي البحر الأحمر.

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وأضاف التحالف في بيان له اليوم الأحد، أنه تم تدمير ما مجموعه 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة في جنوب البحر الأحمر، وتابع: "جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وفي وقت سابق، أعلن التحالف أن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت ودمرت 9 مسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب بالمملكة.

المصدر: "سبق"

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