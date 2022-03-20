التحالف العربي: دمرنا زورقا مفخخا في الحديدة وأحبطنا هجوما وشيكا جنوبي البحر الأحمر

قال التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن إنه تم تدمير زورق مفخخ في الحديدة وإحباط هجوم وشيك يستهدف حرية الملاحة جنوبي البحر الأحمر.

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وأضاف التحالف في بيان له اليوم الأحد، أنه تم تدمير ما مجموعه 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة في جنوب البحر الأحمر، وتابع: "جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وفي وقت سابق، أعلن التحالف أن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت ودمرت 9 مسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب بالمملكة.

المصدر: "سبق"