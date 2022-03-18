جريمة مروعة تهز مدينة لبنانية!

أقدمت عاملة منزلية من الجنسية الأثيوبية، على قتل ربة المنزل بآلة حادة، في منزلها في حي البياض، في مدينة النبطية اللبنانية.

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وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "مدبرة منزل إثيوبية، أقدمت على ضرب صاحبة المنزل حكيمة محمد فران (69 عاما) زوجة ه. فران، بآلة حادة، في منزلها في حي البياض، وقد أصيبت حكيمة بجروح خطرة وتوفيت لاحقا متأثرة بجروحها في أحد المستشفيات".

وأضافت: "فتحت دورية من مخفر درك النبطية والأدلة الجنائية تحقيقا في ملابسات الجريمة".

المصدر: NNA