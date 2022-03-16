نصر الله يتحدث عن أهم وأخطر المعارك السياسية في لبنان

أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن "معركة الحزب في الانتخابات المقبلة هي معركة حلفائه"، لافتا إلى أن "حزب الله سيعمل لمرشحي حلفائه كما يعمل لمرشحيه".

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وفي لقاء داخلي لكوادر "حزب الله"، أشار حسن نصر الله إلى "الأسباب الموجبة لدخولنا الانتخابات النيابية عام 1992 وفي الحكومة عام 2005"، مؤكدا أنها "دائما هي حماية المقاومة".

وأضاف نصر الله: "التجربة علّمتنا أنه لا يمكن أن نغيب عن أي حكومة في لبنان..أثناء عدوان تموز 2006 (الحرب مع إسرائيل)، وبسبب الحقد والطعن السياسي والنكد في الحكومة، كنا على حافة أن نقوم بما يشبه 7 أيار في ظل الحرب مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن "وجودنا في الحكومة والمجلس ضرورة لحماية المقاومة حتى ولو كنا في حكومة فيها خصوم ورئيس خصم، وحتى لو تعرّضنا لاتهامات بوجودنا مع فاسدين".

وأكمل أمين عام "حزب الله": "هدفنا أن نربح ويجب أن نربح لنكون موجودين في كل الاستحقاقات..خصمنا لم يقدم برنامجا، والكلام فقط عن سلاح المقاومة والاحتلال الإيراني وهيمنة حزب الله على الدولة".

واعتبر نصر الله أن "هذه الانتخابات مفصلية ومن أهم وأخطر المعارك السياسية التي تحدد على ضوء نتائجها بقية المعارك"، مضيفا: "البديل من الانتخابات هو عدم وجود مجلس نيابي، ولذلك، يجب شحذ الهمم وعدم الاستهتار واعتبار المعركة تحصيل حاصل، والبقاء حذرين حتى إعلان النتائج، والتعاطي بجدية مع الاستحقاق. هذه المعركة أساسية ككل المعارك التي خاضتها المقاومة".

وشدد حسن نصر الله على "ضرورة العمل على رفع نسبة التصويت ولو اقتضى الأمر زيارة الناس في المنازل وعدم الاكتفاء باللقاءات العامة"، معتبرا أن الهدف "ليس فوز مرشحي الحزب، بل بلوغ حواصل لتعزيز وضع حلفائنا في جبيل وكسروان والشوف وعاليه وفي كل الدوائر".

وتابع: "نريد أن ينجح كل الحلفاء معنا لأن المعركة اليوم ليست ضد الحزب فقط، بل لأخذ حصص من الحلفاء، لذلك العمل يجب أن يكون للحلفاء كما نعمل لأنفسنا..علينا أن ننجح كل نوابنا وكل حلفائنا، وحتى لو كان هناك مرشح عليه نقاط هدفنا أن ننجحه".

المصدر: "النشرة"