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العراق.. وفاة راعي الحركة الملكية الدستورية الشريف علي بن الحسين

أخبار العالم العربي

العراق.. وفاة راعي الحركة الملكية الدستورية الشريف علي بن الحسين
Gettyimages.ru
العراق
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توفي يوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمان الشريف علي بن الحسين راعي الملكية الدستورية في العراق.

وحسب مراسل RT في العراق فإن بن الحسين توفي بسبب مشاكل صحية في الرئتين كان يعاني منها منذ وقت طويل.

والشريف علي بن الحسين هو سياسي عراقي وابن خالة ملك العراق فيصل الثاني الذي قتل في انقلاب عام 1958.

تزعم الحركة الملكية الدستورية التي كانت أحد أحزاب المعارضة العراقية في الخارج، قبل أن تعود إلى العراق ثم تغير اسمها عام 2010 إلى الحركة الدستورية، وتتحد مع الائتلاف الوطني العراقي.

وولد الشريف علي بن الحسين عام 1956، في بغداد ووالده الحسين بن علي، ووالدته الأميرة بديعة بنت الملك علي بن الحسين الأول، وهي خالة الملك فيصل الثاني.

قضى جل عمره في المنفى بين لبنان وبريطانيا بعد هروب أسرته من العراق إثر انقلاب عام 1958 الذي أسقط النظام الملكي.

العراق.. وفاة راعي الحركة الملكية الدستورية الشريف علي بن الحسين

المصدر: RT + وكالات

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