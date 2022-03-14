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الأردن يوجه نداء جديدا لمواطنيه في أوكرانيا

أخبار العالم العربي

الأردن يوجه نداء جديدا لمواطنيه في أوكرانيا
Globallookpress
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وجه الأردن، دعوة جديدة لمواطنيه الذين لا يريدون مغادرة أوكرانيا، طالبا منهم اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

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وحثت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، المواطنين الأردنيين الذين لا زالوا في أوكرانيا، وخصوصا من قرروا عدم المغادرة، على اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

كما حثت الوزارة من يستطيع المغادرة بواسطة وسائل نقل وطرق آمنة على القيام بذلك، آخذين بعين الاعتبار أن الأوضاع الأمنية تتغير بسرعة ومن منطقة لأخرى ولا يمكن التنبؤ بها.


المصدر: "عمون"

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