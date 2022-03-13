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داخلية كردستان العراق: هجوم أربيل نفذ بـ12 صاروخا باليستيا

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داخلية كردستان العراق: هجوم أربيل نفذ بـ12 صاروخا باليستيا
Globallookpress © Krystian Dobuszynski / Source: ZUMAPRESS.com
صورة أرشيفية
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أكدت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، أن القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل، نفذ بـ12 صاروخا باليستيا بعيد المدى.

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وذكرت الداخلية في بيان صحفي: "في ليلة 12/13-3-2022 عند الساعة الواحدة صباحا أطلق 12 صاروخا باليستيا بعيد المدى من الشرق خارج الحدود العراقية صوب المبنى الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كوردستان 24 ومحيطها".


وأضاف البيان أن "الهجوم أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل، ولم يسفر عن سقوط خسائر بشرية سوى إصابة مدني واحد بجروح طفيفة".

وأشار إلى أن "مؤسسات الشرطة والأسايش بدأت بالتحقيقات حول الهجوم وستعلن النتائج إلى الرأي العام لاحقا".


المصدر: RT

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