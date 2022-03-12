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مقتدى الصدر: الحكومة العراقية المقبلة لا شرقية ولا غربية

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مقتدى الصدر: الحكومة العراقية المقبلة لا شرقية ولا غربية
Gettyimages.ru
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
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جدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر التأكيد على أن الحكومة العراقية المقبلة "لا شرقية ولا غربية".

وكتب الصدر في ورقة بخط يده عقب اجتماعه مع قيادات سياسية شيعية: "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل RT في العراق بوصول زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى مدينة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها الصدر على موقفه من تشكيل الحكومة وفق الرؤية التي يطرحها وهي لا شرقية ولا غربية.. حكومة أغلبية وطنية.

ويشير الصدر من خلال جملة "لا شرقية ولا غربية" إلى إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أي أنه يقول إن "الحكومة يجب ألا تكون تابعة للدولتين أو تشكل برغبة أي منهما".

وتعتبر "الكتلة الصدرية" التي يقودها الصدر، هي الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا برلمانيا من أصل 329.

المصدر: RT

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