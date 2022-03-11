مصادر استخباراتية عراقية تكشف لـRT اسم خليفة "داعش" الجديد

تابعوا RT على

كشفت مصادر استخباراتية عراقية اليوم الجمعة اسم خليفة تنظيم "داعش" الإرهابي الجديد، أوضحت أسباب عدم إعلان التنظيم الاسم الصريح لخليفته.

وقالت المصادر إن "معلوماتها من داخل التنظيم تفيد بأن الخليفة الجديد هو بشار خطاب غزال عثمان الصميدعي".

وأضافت أن "التنظيم أعلن اسم شخص يدعى أبو الحسن الهاشمي، وهذه كنية وليست اسما صريحا".

وأشارت إلى أن "عدم إعلان الاسم الصريح يعود لأسباب أمنية تتعلق بالخليفة الجديد" للتنظيم.

المصدر: RT