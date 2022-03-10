وفاة الكاتب والمعارض السوري لؤي حسين

توفي المعارض السوري ومؤسس "تيار بناء الدولة" لؤي حسين في إسبانيا حيث كان يقيم منذ أن غادر بلاده عام 2015، وبعد الإفراج عنه بسبب نشاطه السياسي.

حسين الذي قضى 7 سنوات في السجن أواخر ثمانينيات القرن الماضي، بسبب انتمائه لحزب "العمل الشيوعي" المعارض، عاد ليؤسس "تيار بناء الدولة" عام 2011، وبعد أشهر على بدء الأزمة المستمرة في سوريا.

RT لؤي حسين في مكتبه بدمشق عام 2011

أسس "دار بترا" للنشر، وألف عددا من الكتب منها "الفقد ـ حكايات من ذاكرة متخيلة لسجين حقيقي"، إضافة إلى حوارات مع مثقفين سوريين أعاد نشرها في كتب.

غادر سوريا عام 2015، إلى إسبانيا، بعد أيام على تجربة سجن جديدة، خرج منها بكفالة.

لؤي حسين، من مواليد دمشق عام 1960، ودرس الفلسفة في جامعتها.

المصدر: RT