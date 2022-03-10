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الرئيس الجزائري يقيل وزير النقل بسبب "خطأ فادح"

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يقيل وزير النقل بسبب
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أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مهام وزير النقل عيسى بكاي، بسبب "ارتكابه خطأ فادحا" حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

 وجاء في البيان: "بعد استشارة الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، أنهى اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، مهام وزير النقل، السيد عيسى بكاي، لارتكابه خطأ فادحا خلال ممارسته مهامه. وكلف السيد الرئيس وزير الأشغال العمومية السيد كمال ناصري، بتسيير وزارة النقل، بالنيابة".

المصدر: RT

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