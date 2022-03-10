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سوريا.. وقفة تضامنية مع روسيا في جامعة حلب

أخبار العالم العربي

سوريا.. وقفة تضامنية مع روسيا في جامعة حلب
Gettyimages.ru
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نظم عدد من الطلاب السوريين وقفة تضامنية في جامعة حلب دعما للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بحسب مراسلتنا في دمشق.

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وقفة تضامنية بجامعة دمشق دعما لروسيا
وقفة تضامنية بجامعة دمشق دعما لروسيا

وأمس نظم طلاب وأساتذة جامعة دمشق، وأهالي مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي، وقفتين تضامنيتين مع روسيا وشعبها.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمها فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي في مدينة باسل الأسد الجامعية بدمشق الأعلام الوطنية السورية والروسية، ورددوا الهتافات الداعمة لروسيا والمنددة بالسياسات الغربية.

وأكد رئيس جامعة دمشق، محمد أسامة الجبان، الوقوف إلى جانب الشعب الروسي الصديق والتطلع إلى عالم متعدد الأقطاب تسود فيه الحرية والعدالة والمساواة.

المصدر: RT+الوطن السورية

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