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مصر.. معهد الفلك يكشف سبب الصوت المدوي المرعب صباح اليوم

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مصر.. معهد الفلك يكشف سبب الصوت المدوي المرعب صباح اليوم
Globallookpress
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كشفغ معهد البحوث الفلكية في مصر سبب الصوت المدوي الذي تسبب في رعب عدد من المواطنين صباح اليوم، وما أثير بشأن حدوث زلزال.

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وأوضح المعهد أن ما أثير بشأن حدوث زلزال صباح اليوم، غير صحيح، "بينما ما تم رصده نتيجة أعمال إنشاءات للقطار السريع شرق القاهرة ترتب عليه خروج الطاقة واستنفاذها فى الهواء على شكل صدمة هوائية قوية تسببت فى زيادة الأحساس بها".

وكان بيان انتشر صباح اليوم الأربعاء جاء فيه "تسجيل محطات الشبكة هزة أرضية سطحية بقوة أقل من 2 على مقياس ريختر بالقرب من محطة سقارة وغرب الميادين، ونظرا لأن الهزة سطحية تم خروج الطاقة واستنفاذها في الهواء على شكل صدمة هوائية قوية".

المصدر: اليوم السابع

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