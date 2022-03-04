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زلزالان يضربان مدينة مصرية في نصف ساعة

أخبار العالم العربي

زلزالان يضربان مدينة مصرية في نصف ساعة
Globallookpress
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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن وقوع زلزالين، اليوم الجمعة، في مدينة دهب، بمحافظة جنوب سيناء.

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وأوضح المعهد، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له، سجلت، صباح اليوم الجمعة الموافق 4- 3- 2022 هزتين أرضيتين على بعد 40 كم تقريبا شمال شرق مدينة دهب.

وأشار إلى أن الهزة الأرضية الأولى بقوة 3.49 درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة 6:54، والهزة الثانية بقوة 3.58 ريختر في تمام الساعة 7:23.

وفي وقت سابق، وتحديدا، يوم 3 فبراير ضرب زلزال بقوة 6.6 جزيرة قبرص، وشعر به عدد كبير من المواطنين في بعض المدن المصرية. 

المصدر: القاهرة 24

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