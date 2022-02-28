مصر تنفي تعرضها لزلزال أرضي

نفى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر تعرض البلاد لزلزال اليوم الاثنين.

وكشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي أنه لم يتم تسجيل أي زلازل محسوسة في جميع أنحاء مصر، مضيفا أن ما تم نشرة على بعض المواقع غير صحيح، وأكد على أنه في حالة تسجيل زلازل سيتم إرسال بيان إعلامي بشأنها.

وكانت قد انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تفيد بتعرض مصر لزلازل في نهاية شهر فبراير، وذلك بعد أن سجلت هذه أرضية في منطقة البحر الأحمر قرب سواحل مدينة شرم الشيخ المصرية في منتصف شهر فبراير الحالي.

وأكد القاضي في تصاريح سابقة له أن مصر لم تدخل حزام الزلالزل ومن غير المتوقع دخولها مستقبلا، وفقا للظروف الجيولوجية والتركيبية وكل علماء الجيولوجيا.

المصدر : المصرواي