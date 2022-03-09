بعد مزاعم بإرغام سجين سعودي على القتال ضد روسيا..السفارة السعودية في أوكرانيا تصدر بيانا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو زعم مصوره بأنه يدعى ناصر الشمري، دون ظهور وجهه، وبأنه خلال توقيفه في كييف بأوكرانيا، حاولت السلطات "إرغامه على القتال" لخروجه.

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وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر، في حين نشرته صحيفة سعودية ومن ثم جرى حذفه، ما أثار ضجة كبيرة في الوسط السعودي.

#فيديو#السجين_السعودي_في_أوكرانيا ناصر الشمري

مسجون من شهر أغسطس 2021

اشترطت عليه السلطات الأوكرانية ان ينضم للقتال مع الجيش الأوكراني شرطاً للإفراج عنه ..

والشمري يناشد #تكفون_ساعدونيpic.twitter.com/AYDb8NE0eq — سعيد الشهراني (@alshahranis) March 8, 2022

وفي هذا السياق، أصدرت السفارة السعودية لدى أوكرانيا بيانا قالت فيه: "تؤكد سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية أوكرانيا أنها مستمرة بالعمل وبشكل مكثف لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين السعوديين من جمهورية أوكرانيا، وذلك بتوجيه ومتابعة مستمرة من سمو وزير الخارجية".

وأضافت: "كما تود السفارة إشارة إلى أنها قامت بإجلاء أكثر من 100 مواطن سعودي قبل نحو شهر عن طريق الجو عبر رحلات طيران مختلفة، كما قامت بإجلاء العديد من المواطنين عبر طرق برية آمنة إلى الدول المجاورة لجمهورية أوكرانيا"، لافتة إلى أن "العمل جار على إجلاء العدد المتبقي من المواطنين السعوديين، وأن السفارة على تواصل وتنسيق مستمر مع الجانب الأوكراني لمعرفة الممرات الآمنة التي يمكن من خلالها عبور المواطنين من مناطق الصراع إلى الدول المجاورة، وتقوم بعثات المملكة في تلك الدول بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخولهم ومغادرتهم إلى المملكة في أقرب وقت ممكن".

وأكملت سفارة المملكة في بيانها: "وتود السفارة التوضيح بأنها تتابع عن كثب قضية المواطن السعودي المحتجز من قبل السلطات الأوكرانية في قضية ذات أبعاد أمنية، وأن السفارة على تواصل وتنسيق مستمر مع السلطات الأوكرانية المختصة لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامة المواطن السعودي".

بيان من السفارة حول مستجدات إجلاء المواطنين السعوديين في #أوكرانياpic.twitter.com/7byy80maeI — KSA Embassy Ukraine (@ksaembassyua) March 8, 2022

المصدر: RT