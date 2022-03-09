وزارة الدفاع السعودية توقع عقودا بأكثر من 1.8 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن توقيعها 10 عقود مع شركات محلية وعالمية، بقيمة إجمالية تتجاوز 7 مليار ريال (نحو 1.8 مليار دولار)، تعزيزا لقدراتها ورفع كفاءتها القتالية.

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ووقعت هذه العقود خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال المدة من 6 إلى 9 مارس 2022 بالرياض، حيث تم توقيع عقد مع شركة "نافال غروب" العربية المحدودة لصالح القوات البحرية بأكثر من 800 مليون ريال، وذلك لتقديم خدمات الإسناد الفني والإمدادي لسفن القوات البحرية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت "واس" إلى أن الدفاع السعودية وقعت عقدا مع شركة "هانوها" الكورية الجنوبية لصالح القوات البرية بمبلغ يفوق 3 مليارات ريال، وذلك لبناء قدرات دفاعية شاملة التوطين وسلاسل الإمداد.

كما وقعت الوزارة السعودية 3 عقود مع شركة "السلام" لصناعة الطيران بمبلغ يفوق المليار و700 مليون ريال، وذلك لتقديم خدمات عمرة عدد من طائرات القوات الجوية، وأبرمت الوزارة عقدا مع الشركة "السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات"، بمبلغ تجاوز 400 مليون ريال، وذلك لصالح القوات الجوية، لتقديم خدمات المساندة الفنية لطائرات "C130".

ووقعت الدفاع السعودية عقدا مع شركة "نورينكو" الصينية، وبقيمة إجمالية تتجاوز الـ430 مليون ريال، لتأمين ذخائر متنوعة لصالح الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات، كما جرى توقيع عقدين مع شركة "بونق سان" الكورية الجنوبية، بمبلغ يقدر بـ 460 مليون ريال، بهدف تأمين ذخائر متنوعة لصالح الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات.

وأبرمت وزارة الدفاع عقدا مع شركة "إل أي جي نيكس وون" الكورية الجنوبية بمبلغ يفوق الـ250 مليون ريال، وذلك لصالح القوات البحرية، للاستحواذ على قدرات دفاعية ومعدات إلكتروبصرية.

في سياق متصل، وقع الأمير عبد الله بن بندر، وزير الحرس الوطني السعودي، عددا من الاتفاقيات مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في مجالات الدعم والإسناد، وذلك على هامش معرض الدفاع العالمي 2022 في الرياض.

المصدر: "واس"