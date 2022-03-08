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بالفيديو.. محاولة اغتيال تطال أحد أبرز نشطاء الاحتجاجات في العراق

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. محاولة اغتيال تطال أحد أبرز نشطاء الاحتجاجات في العراق
Gettyimages.ru
العاصمة العراقية بغداد
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أفاد مراسل RT في العراق بمحاولة لاغتيال الناشط في الاحتجاجات ضرغام ماجد في محافظة بابل وسط البلاد.

وذكر مراسلنا نقلا عن نشطاء، أن ماجد يرقد في المستشفى بعد تعرضه لإطلاق رصاص وطعنات بآلات حادة من قبل حماية نائبة في مجلس النواب تدعى سهى السلطاني.

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وأضاف، أن المعلومات تشير إلى أن حالة الناشط ماجد حرجة.

ويعتبر ضرغام ماجد أحد أبرز نشطاء الاحتجاجات، وما زال يقود نشاطات احتجاجية رغم تراجع الاحتجاجات في البلاد.

ودائما ما يظهر ماجد في مقاطع فيديو وهو ينتقد شخصيات سياسية كبيرة وزعماء دين وقادة جماعات مسلحة.

المصدر: RT

 

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