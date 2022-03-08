حركة "فتح" تعلن تأجيل مؤتمرها الثامن

أعلنت حركة "فتح" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تأجيل مؤتمرها الثامن والذي كان من المقرر عقده في 21 مارس الحالي، إلى النصف الثاني من شهر مايو المقبل.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" والناطق باسمها إياد نصر، إن التأجيل جاء "بناء على قرار الرئيس محمود عباس"، مؤكدا أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ستستمر في أعمالها.

وفي السياق، أكدت مصادر مطلعة لـ"شبكة قُدس"، أن تأجيل انعقاد المؤتمر، هو بسبب بطء إجراءات اللجنة التحضيرية وعدم الجاهزية لعقده، مبينة أن "اللجنة التحضيرية للمؤتمر تعتمد سياسة مناقشة الملفات بشكل بطيء وعدم حسم أي ملف بشكل قد يؤدي لانفجار خلافات تطفو على السطح".

وقالت المصادر، إن "اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن لحركة فتح ما زالت ترفض تمثيل الأسرى داخل السجون فيه، وهو الرأي الذي يتبناه غالبية أعضائها على رأسهم حسين الشيخ، عازين السبب إلى توجه سابق لدى اللجنة المركزية لحركة فتح".

المصدر: "شبكة قدس"