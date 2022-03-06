وصول 20 ألف طن من القمح الروسي مساعدة للشعب السوداني (صور)

وصلت إلى السودان أمس السبت 20 ألف طن من القمح الروسي في إطار منحة إنسانية قدمتها روسيا للشعب السوداني، حسب وكالة الأنباء السودانية اليوم الأحد.

واستقبل والي البحر الأحمر المكلف بالإنابة فتح الله الحاج هذه المساعدة في ميناء بورتسودان جنوبي البلاد، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين السودان وروسيا.

وأعرب عن شكره وتقديره للشعب الروسي على هذا الدعم المقدر.

من جهته أشار غيورغي أمبارتسوميان رئيس القسم القنصلي بالسفارة الروسية في الخرطوم إلى عمق العلاقات بين البلدين ومتانتها، مؤكدا استمرار دعم روسيا للسودان، وأعرب عن تمنياته للشعب السوداني بدوام التطور والازدهار.

RT

RT

من جانبه عبر مفوض العون الإنساني نجم الدين موسى عن شكر وتقدير الشعب السوداني للشعب الروسي الصديق، موضحا أن المنحة الروسية تجسد العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأكد مدير صوامع البنك الزراعي جاهزية الصوامع لاستقبال كل الواردات من الحبوب، لافتا إلى أزلية العلاقات بين السودان وروسيا، مشيرا إلى إنشاء الصومعة ببورتسودان بقرض روسي عام 1967.

وأشار الجانبان إلى أهمية هذه الفعالية الإنسانية في ظل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي يعانيها السودان.

المصدر: RT