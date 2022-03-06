الكشف عن تفاصيل جريمة هزت الكويت والقبض على الجاني

كشفت وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل "جريمة العارضية" المروعة، التي راح ضحيتها 3 أفراد من أسرة واحدة، لافتة إلى أنه تم ضبط المتهم.

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وأفادت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية، بأن "رجال قطاع الأمن الجنائي تمكنوا من ضبط مرتكب جريمة القتل البشعة وهو من جنسية هندية، والتي هزت الشارع الكويتي وراح ضحيتها 3 أشخاص من أسرة واحدة، حيث تم العثور عليهم مقتولين في أماكن متفرقة داخل منزلهم".

وحول تفاصيل الواقعة، أوضحت وزارة الداخلية قائلة: "تم تشكيل فريق بحث على الفور من قبل إدارة مباحث محافظة الفروانية بعد ورود البلاغ، وبالاطلاع على كاميرات المراقبة للمنازل المجاورة لمكان الواقعة، تبين دخول شخص مجهول الهوية إلى منزل المجني عليهم، وبتكثيف التحريات حوله تم التوصل إلى هويته وعمل كمين محكم له، وتم ضبطه في منطقة الصليبية، واتضح أنه من جنسية هندية وأفاد بأنه بيوم الواقعة قام بالتوجه الى منزل المجني عليهم وذلك لأخذ مبلغ مالي يطالبهم به، وأحضر معه كيسا به ملابس بديلة بقصد تغييرها، مما يؤكد إصراره على ارتكاب الجريمة".

كما ذكرت الإدارة أن "المتهم أفاد بأنه قام بتفتيش المنزل بعد ارتكاب الجريمة، وعثر على مبلغ مالي وقدره 300 دينار كويتي، ومصوغات ذهبية قام بسرقتها وبيعها، حيث تم العثور على كافة الفواتير الخاصة ببيع الذهب"، مؤكدة أنه "تم تسجيل قضية بحقه جنايات العارضية "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" تحت رقم 2022/11، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه".

الإعلام الأمني:

رجال قطاع الامن الجنائي تمكنوا من حل جريمة القتل بمحافظة الفروانية وضبط الجاني pic.twitter.com/l5gfOHPM3R — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 5, 2022

المصدر: RT