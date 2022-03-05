عاصفة ترابية هائلة تجتاح مناطق في السعودية (فيديوهات)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة اجتياح عاصفة ترابية لمناطق في السعودية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية مقاطع الفيديو، حيث ظهرت العاصفة الترابية تدخل إلى حوطة بني تميم، واللحظات الأولى لدخولها المحافظة، وبينت المشاهد كثافة الغبار المنتشر مقارنة بحجم المنازل التي بدت صغيرة.

لحظة اقتحام العاصفة الترابية ودخولها حوطة بني تميم. https://t.co/WwdeiK8MJ7pic.twitter.com/uayJyFIePQ — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) March 4, 2022

هذا وتمت الإشارة إلى أنه من المتوقع خلال الأيام القادمة، حدوث العديد من العواصف الترابية في مثل هذا الشهر من كل عام على مناطق السعودية.

المصدر: RT