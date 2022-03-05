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عاصفة ترابية هائلة تجتاح مناطق في السعودية (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

عاصفة ترابية هائلة تجتاح مناطق في السعودية (فيديوهات)
AP Jad Saab
عاصفة ترابية في السعودية
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة اجتياح عاصفة ترابية لمناطق في السعودية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية مقاطع الفيديو، حيث ظهرت العاصفة الترابية تدخل إلى حوطة بني تميم، واللحظات الأولى لدخولها المحافظة، وبينت المشاهد كثافة الغبار المنتشر مقارنة بحجم المنازل التي بدت صغيرة.

هذا وتمت الإشارة إلى أنه من المتوقع خلال الأيام القادمة، حدوث العديد من العواصف الترابية في مثل هذا الشهر من كل عام على مناطق السعودية.

المصدر: RT

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