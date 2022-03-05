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السعودية.. إحباط تهريب 342.2 كغ من القات بجازان

أخبار العالم العربي

السعودية.. إحباط تهريب 342.2 كغ من القات بجازان
AP Hassan Ammar
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية إحباط دورياتها محاولة تهريب 342.2 كغ من القات المخدر في منطقة جازان.

وقالت الوزارة إن القات كان بحوزة مواطنين اثنين وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأحيلا لجهة الاختصاص.

المصدر: "جريدة الرياض"

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