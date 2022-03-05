السعودية.. إحباط تهريب 342.2 كغ من القات بجازان
AP Hassan Ammar
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية إحباط دورياتها محاولة تهريب 342.2 كغ من القات المخدر في منطقة جازان.
وقالت الوزارة إن القات كان بحوزة مواطنين اثنين وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأحيلا لجهة الاختصاص.
الأفواج الأمنية بـ #جازان تحبط تهريب 342.2 كيلو جرام من نبات القات المخدر وتقبض على مهربيهاhttps://t.co/kQCB2lu50Lpic.twitter.com/NLWkx3AWp3— جريدة الرياض (@AlRiyadh) March 4, 2022
المصدر: "جريدة الرياض"