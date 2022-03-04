الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية تعلق على تصريحات ولي العهد حول الأحاديث النبوية

نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية بما أكد عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أن المملكة قائمة على الإسلام، وأن في تعاليمها ترجع إلى ما كان عليه النبي محمد.

وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيان: "إن تصريحات ولي العهد في لقائه مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية توضح النهج الراسخ للمملكة في سيرها على نهج الكتاب والسنة دون تعصب مذهبي، كما توضح منهجها الراسخ في محاربة التطرف والإرهاب، حيث إن المملكة كانت الرائدة بين دول العالم في اقتلاع جذوره وتتبع رموزه سواء من "القاعدة" أو "داعش" أو "الإخوان"، أو غيرها من جماعات التطرف والإرهاب".

وأشادت الأمانة "بما أكد عليه ولي العهد من أن الدولة ماضية في التطور وفقا لمقوماتها الثقافية والاقتصادية وشعبها وتاريخها في إطار رؤية 2030، وبما أظهره ولي العهد من صلابة موقف المملكة الذي يمنع الآخرين من التدخل في شؤوننا الداخلية، حيث أن هذا الأمر يخص السعوديين فقط".

وأكدت أن "شعب المملكة يقف صفا واحدا خلف قيادته التي تعمل ليل نهار لتكون السعودية في مصاف الدول الأولى في العالم".

وكان ولي العهد السعودي تحدث مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية عن الأحاديث المتواترة عن النبي محمد وأن "الغالبية العظمى منها لم تثبت" لافتا إلى أنها مصدر أساسي للانقسام بالعالم الإسلامي، ولأجل هذا أعلن بن سلمان عن مشروع تقوم عليه المملكة يقوم على توثيق الأحداث النبوية المثبتة، وقال إن المشروع "وصل مراحله النهائية وقد يخرج خلال عامين".

المصدر: "واس"+"سبق"