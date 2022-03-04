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عاصفة ترابية تضرب شمال مدينة الرياض (صور)

أخبار العالم العربي

عاصفة ترابية تضرب شمال مدينة الرياض (صور)
AFP
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ضربت عاصفة ترابية مصحوبة برياح متوسطة، صباح اليوم الجمعة، منطقة القصيم ومحافظات شمال مدينة الرياض.

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وتوقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، أن تصل العاصفة الترابية إلى العاصمة خلال الساعات القادمة.

عاصفة ترابية تضرب شمال مدينة الرياض (صور)
المصدر: سبق

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد، قد توقعت سرعة في الرياح السطحية وإثارة للغبار والأتربة على عدد من المناطق والمحافظات.

عاصفة ترابية تضرب شمال مدينة الرياض (صور)
المصدر: سبق

المصدر: "سبق"

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