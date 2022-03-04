عاصفة ترابية تضرب شمال مدينة الرياض (صور)
AFP
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ضربت عاصفة ترابية مصحوبة برياح متوسطة، صباح اليوم الجمعة، منطقة القصيم ومحافظات شمال مدينة الرياض.
وتوقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، أن تصل العاصفة الترابية إلى العاصمة خلال الساعات القادمة.
المصدر: سبق
وكانت الرئاسة العامة للأرصاد، قد توقعت سرعة في الرياح السطحية وإثارة للغبار والأتربة على عدد من المناطق والمحافظات.
🛑الأقمار الصناعية توّضح تأثر مناطق #الرياض#الشرقية#القصيم بالعواصف الترابية التي تؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية.#نحيطكم_بأجوائكم#الأرصاد_مهمة_في_حياتناpic.twitter.com/U5Z2Sg2aGQ— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) March 4, 2022
المصدر: سبق
المصدر: "سبق"