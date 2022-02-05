أستاذ مناخ يعلن عن غرة رمضان في السعودية ومختص يكشف عن حالة الطقس خلال الشهر الفضيل (فيديو)

كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، عقيل العقيل، عن حالة الطقس في شهر رمضان المقبل بالمملكة.

إقرأ المزيد

وخلال حديثه لقناة "الإخبارية"، أوضح عقيل العقيل أن "الأجواء الباردة والمنخفضات لا تزال تؤثر على أجواء المملكة"، مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن تستمر الموجات الممطرة بشكل متتابع حتى نهاية الشتاء".

وعن حالة الطقس في شهر رمضان المقبل، قال عقيل العقيل: "الأجواء ستكون مائلة للبرودة قليلا في رمضان".

فيديو | هل سيشهد رمضان المقبل أجواءً شتوية أم صيفية؟#الإخباريةpic.twitter.com/0HvVD4Iorr — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 5, 2022

وفي وقت سابق، أعلن أستاذ المناخ، عبد الله المسند، عن موعد غرة شهر رمضان المبارك لعام 2022 (1443 هجري)، وموعد أول أيام عيد الفطر.

وعلى حسابه في "تويتر"، أشار المسند إلى أن "القمر سيقترن بالشمس صباح يوم الجمعة الموافق 29 شعبان (1 أبريل) عند الساعة 9:24 صباحا، فيما سيمكث الهلال في مساء نفس الليلة في الأفق الغربي لنحو 16 دقيقة، وفقا لأفق مكة المكرمة"، موضحا أنه "بناء على تلك التحليلات، فإن غرة شهر رمضان سيكون يوم السبت الموافق الثاني من أبريل القادم، بشرط ألا تكون في السماء سحب أو غبار تحول دون الرؤية يوم الترائي".

المصدر: RT + "الإخبارية"