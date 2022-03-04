السعودية تعلن اختتام مناورات عسكرية مشتركة مع باكستان

أعلنت السعودية، اليوم الخميس، عن اختتام مناورات التمرين المشترك "الصمصام 8" بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني والتي جرت في أراضي باكستان.

وأوضحت وكالة "واس" الرسمية أن المناورات جرت "ضمن سلسلة من تمارين ميدانية مشتركة تنفذها القوات البرية الملكية السعودية مع الجيش الباكستاني، تجسيدا للعلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة بين البلدين، وتتويجا للتوجيهات في استمرار وتطوير أعمال التنسيق، والعمل المشترك من خلال اللقاءات المكثفة على جميع المستويات، وتنفيذ التمارين الميدانية والتدريبات المشتركة بالتناوب بين البلدين، الذي سيسهم في رفع القدرات القتالية للوحدات المشاركة".

اختتام مناورات التمرين المشترك بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني "الصمصام 8".https://t.co/q1fu1Z2GMc#واس_عامpic.twitter.com/MrwbXFiV9B — واس العام (@SPAregions) March 3, 2022

يهدف تمرين "الصمصام 8"، حسب المملكة، إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني من خلال برنامج تدريبي تطبيقي شامل استمر لمدة أسبوعين.

وسبق أن أعلنت المملكة انطلاق فعاليات التمرين المشترك "الصمصام 8" بين قواتها البرية الملكية والجيش الباكستاني، في 21 فبراير.

المصدر: "واس"