مركز إحصاء يكشف عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول الخليج

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الخميس، معدلات التطعيم في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا في دول المجلس.

ونشر المركز تغريدة على "تويتر"، قال فيها إن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، حتى أمس الأربعاء، قد تجاوزت 109 ملايين جرعة.

وأوضح أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأربعاء، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 3.508.572 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3.389.398 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20214 حالة.

وكشف المركز، أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 109 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.2%، وفي دول الخليج مجتمعة 96.6%.

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة السعودية، أمس الأربعاء، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 61.164.335 جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

📃 التقرير اليومي | إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 2 مارس 2022م#الإحصائي_الخليجيpic.twitter.com/a72eH7ha0Y — مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) March 3, 2022

المصدر: "تويتر"