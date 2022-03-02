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مصر توجه رسالة لإثيوبيا حول سد النهضة

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مصر توجه رسالة لإثيوبيا حول سد النهضة
Globallookpress
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شدد وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، على ضرورة وجود تنسيق تام في ملء وتشغيل السدود الكبرى المنشأة على الأنهار الدولية.

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وقال الوزير خلال لقاء آنيت ويبر مبعوث الاتحاد الأوروبي لشئون القرن الإفريقي، حضره سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إن إصدار بيانات مغلوطة عن السد الإثيوبي، وإدارة السد بشكل منفرد، يؤدي إلى حدوث ارتباك في منظومة إدارة المياه في مصر والسودان، وإلحاق الضرر بدولتي المصب.

وخلال الاجتماع، تبادل الطرفان الرؤى بخصوص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال المياه، والموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف أن الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق التعاون والتكامل الإقليمي.

المصدر: الأهرام

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