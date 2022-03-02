السيسي يوجه رسالة لمنتقدي إهدار أموال الدولة على العاصمة الجديدة

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،على انتقادات المواطنين في البلاد لبناء المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية.

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وقال السيسي: "الناس بتقول انتوا بتصرفوا فلوس كتير على الفاضي على المدن الجديدة، وأنا بقولكم اللي إحنا عملناه من مدن جديدة لو كان اتعمل من 40 سنة، بالتخطيط والتدقيق المناسب، كان حل مشكلة كبيرة".

وأضاف الرئيس المصري، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق: "حرصنا على تنفيذ العديد من مشروعات الطرق لتسهيل حركة المواطنين، إحنا بنتكلم في 7 أو 8 مليون نسمة، داخل الأحياء احنا بنعمل كل ده عشان نحل مشكلة".

وأشار السيسي، إلى أن "العاصمة الإدارية تم تنفيذها وفقا لأحدث نظم التخطيط العمراني وبالشكل الذي يتلائم مع متطلبات المواطنين، وليست فقط مدن جديدة، ولكن المدارس والمناطق الحرفية وغيرها".

المصدر: أخبار اليوم