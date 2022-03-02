تركيا: أجلينا حوالي 8 آلاف و50 مواطنا من أوكرانيا حتى صباح اليوم
أعلنت تركيا، أنها أجلت حتى صباح اليوم 8 آلاف و50 مواطنا تركيا من أوكرانيا إثر العملية العسكرية الروسية.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في تغريدة عبر "تويتر": "خرج 2604 أشخاص منهم مواطنون أذربيجانيون من مدن كييف وخاركوف وأوديسا ولفوف وزابوروجيا".
Bugün Kiev, Harkiv, Odesa, Zaporijya ve Lviv’den Can #Azerbaycan vatandaşlarının da dahil olduğu 2604 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8050 oldu. 🇹🇷— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 1, 2022
Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/qj3xM6hPUx
وأكد تشاووش أوغلو أن عمليات الإجلاء الآمن للمواطنين الأتراك مستمرة.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.