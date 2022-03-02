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تركيا: أجلينا حوالي 8 آلاف و50 مواطنا من أوكرانيا حتى صباح اليوم

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تركيا: أجلينا حوالي 8 آلاف و50 مواطنا من أوكرانيا حتى صباح اليوم
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أعلنت تركيا، أنها أجلت حتى صباح اليوم 8 آلاف و50 مواطنا تركيا من أوكرانيا إثر العملية العسكرية الروسية.

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وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في تغريدة عبر "تويتر": "خرج 2604 أشخاص منهم مواطنون أذربيجانيون من مدن كييف وخاركوف وأوديسا ولفوف وزابوروجيا". 

وأكد تشاووش أوغلو أن عمليات الإجلاء الآمن للمواطنين الأتراك مستمرة.

المصدر: RT

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