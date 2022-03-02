تركيا: أجلينا حوالي 8 آلاف و50 مواطنا من أوكرانيا حتى صباح اليوم

أعلنت تركيا، أنها أجلت حتى صباح اليوم 8 آلاف و50 مواطنا تركيا من أوكرانيا إثر العملية العسكرية الروسية.

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وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في تغريدة عبر "تويتر": "خرج 2604 أشخاص منهم مواطنون أذربيجانيون من مدن كييف وخاركوف وأوديسا ولفوف وزابوروجيا".

Bugün Kiev, Harkiv, Odesa, Zaporijya ve Lviv’den Can #Azerbaycan vatandaşlarının da dahil olduğu 2604 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8050 oldu. 🇹🇷



Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/qj3xM6hPUx — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 1, 2022

وأكد تشاووش أوغلو أن عمليات الإجلاء الآمن للمواطنين الأتراك مستمرة.

المصدر: RT